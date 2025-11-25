Активисты «Молодой Гвардии» в Фрязине обеспечивают военнослужащих средствами гигиены

сегодня в 11:23

23 ноября Активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» продолжают системную работу по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции. Очередным этапом деятельности стало изготовление партии гигиенических средств — так называемого «сухого душа», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное средство является необходимым ресурсом в полевых условиях, где доступ к водным процедурам ограничен. Специальная пенка обеспечивает эффективное очищение кожи без использования воды, способствуя поддержанию гигиенических норм и сохранению здоровья военнослужащих.

«Поддержка участников СВО остается нашим приоритетом. Мы осознаем важность обеспечения базовых гигиенических потребностей для поддержания боеспособности и морального духа военнослужащих», — отметила руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Эвелина Звездова.

Изготовленная партия будет включена в состав очередного гуманитарного груза для отправки в зону СВО. Работа по поддержке российских военнослужащих будет продолжена в установленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.