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сегодня в 20:20

Актер и член общественной палаты Реутова Амаду Мамадаков выступил перед ранеными военнослужащими

Актер театра и кино, член общественной палаты Реутова Амаду Мамадаков принял участие во всероссийской акции «Для вас, родные!». Вместе с участниками движения «Волонтеры-медики» он посетил НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского и МГМСУ им А. И. Евдокимова, сообщила пресс-служба администрации

Волонтеры поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих, проходящих лечение в ожоговом центре и отделении анестезиологии и реанимации.

Пациенты получили новогодние подарки и услышали слова поддержки и благодарности от волонтеров и школьников Москвы, которые подготовили для бойцов поздравительные открытки.

Для военнослужащих со словами поддержки выступил певец Николай Крупатин, а также артисты Московского театра «ET CETERA». Амаду Мамадаков и Сергей Плотников исполнили вместе с волонтерами и медицинским персоналом больницы любимые песни.

«Вся страна вместе с вами», — эти и другие теплые слова получили пациенты, которые совсем недавно находились в зоне специальной военной операции.

Недавно в Реутове состоялось пленарное заседание нового созыва городской Общественной палаты, на котором сформировали новый ее состав. Амаду Мамадаков возглавил комиссию по социальной политике, культуре и волонтерству.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.