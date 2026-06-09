Участник региональной программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов рассказал РИАМО, что проект позволяет обрести новый взгляд на управленческие процессы в госсекторе.

По его словам, особенность программы — ускоренное погружение участников СВО в госслужбу и муниципальное управление.

«Главная польза, которую я получил в рамках программы „Герои Подмосковья“, — это системная перестройка с военной службы на гражданскую, понимание и новый взгляд на управленческие процессы в госсекторе», — отметил он.

Агафонов подчеркнул, что программа — это реальный карьерный лифт. Так, например, ряд выпускников уже получили должности в администрациях городов и региональных министерствах.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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