Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостановили работу
План «Ковер» введен в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.
Информации о задержках рейсов или изменении расписания в связи с введенными ограничениями нет.
План «Ковер» вводят при угрозе атак беспилотников или воздушной угрозе.
Ранее в Краснодарском крае при падении сбитых беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза, пострадавших нет.