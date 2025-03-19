Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостановили работу

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План «Ковер» введен в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении ведомства.

Информации о задержках рейсов или изменении расписания в связи с введенными ограничениями нет.

План «Ковер» вводят при угрозе атак беспилотников или воздушной угрозе.

Ранее в Краснодарском крае при падении сбитых беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза, пострадавших нет.