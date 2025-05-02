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8 сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА во время тушения пожара в Горловке

Восемь сотрудников МЧС России пострадали при атаке украинских беспилотников во время тушения пожара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба ведомства.

В пятницу днем из-за атаки вражеского дрона загорелась хозяйственная постройка в Никитовском районе Горловки. При ликвидации возгорания произошла повторная атаки беспилотников ВСУ. Сотрудники МЧС были вынуждены спуститься в укрытие.

Пожарно-спасательному подразделению удалось эвакуироваться на автоцистерне лишь спустя час.

В результате атаки ВСУ 8 спасателей с акубаротравмой были госпитализированы в местную больницу. Также повреждения получил штабной автомобиль.