70-летний челябинский депутат из списка Forbes ушел на СВО

Член законодательного собрания Челябинской области 70-летний Валерий Филиппов отправился участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили осведомленные источники, знакомые с ситуацией, пишет URA.RU .

«Он уже бывал в командировке в зоне спецоперации. Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго», — пояснил осведомленный источник.

При этом собеседник не смог уточнить, какую именно роль намерен выполнять Филиппов в зоне проведения СВО. Даже в добровольческих подразделениях контрактная служба не предусмотрена для граждан старше 65 лет.

Предварительно известно, что от Филиппова в аппарат парламента поступило уведомление, что с 16 марта он приостанавливает выполнение депутатских полномочий в связи с отправкой в район СВО. Планируемый срок отсутствия составляет от полугода.

Валерий Филиппов четыре раза избирался депутатом регионального парламента. Он является членом комитетов по бюджетной и налоговой политике, а также по вопросам законодательства, государственного устройства и местного самоуправления.

Широкую известность в регионе и за его пределами ему принес бренд «Увелка». Основным активом семьи Филипповых считается компания «Ресурс», чья выручка по итогам 2025 года достигла 15,5 миллиардов рублей.

В 2023 и 2024 годах Филиппов входил в шестерку наиболее состоятельных предпринимателей области и был включен в рейтинг Forbes с оценкой капитала в 300 миллионов рублей.

