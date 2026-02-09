69 украинских беспилотников перехватили над Россией минувшей ночью

Аппараты уничтожили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

28 БПЛА ликвидировали над Курской областью, 27 — над Брянской областью, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Тульской областью, по 2 — над Орловской и Калужской областями, по одному — над Астраханской и Воронежской областями.

За неделю над Россией сбили не менее 1096 беспилотников противника.

