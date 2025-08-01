60 украинских беспилотников перехватили в РФ за ночь

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа.

31 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 12 — над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями, один — над Азовским морем.

Ранее в ЛНР пожарные попали под атаку украинского БПЛА и получили акубаротравмы — травмы из-за действия акустической взрывной волны. Беспилотник влетел в машину, когда они ехали на вызов в Попасную.