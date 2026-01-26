сегодня в 08:23

40 украинских БПЛА сбили над Россией за ночь

40 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над Россией в ночь на 26 января, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

34 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 4 — над акваторией Азовского моря. Еще по 1 дрону уничтожили над Брянской и Калужской областями.

Все дроны были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 23:00 25 января до 7:00 26 января.

Ранее российские системы ПВО за сутки сбили 2 управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 68 дронов самолетного типа. Также ВС РФ ударили по объекту энергетической инфраструктуры противника, который обеспечивал деятельность ВПК Украины.

