сегодня в 07:37

34 украинских БПЛА сбили в небе над Россией за ночь

34 украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать Россию ночью, но были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

19 дронов ликвидировали над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской. Также по одному БПЛА уничтожили в небе над Белгородской, Курской, Воронежской областями.

Еще один дрон перехвачен над акваторией Азовского моря.

Беспилотники были сбиты российскими дежурными средствами ПВО. Все дроны были самолетного типа.

Ранее российская армия освободила от ВСУ Комаровку в Сумской области. Также украинские военные потерпели поражение в окрестностях населенных пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.