«Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», — заявил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Спецоперация на Украине продолжается. Несмотря на большие потери, глав киевского ежима Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет отправлять ВСУ в другие государства. Инициатива принята с целью укрепления нацбезопасности и обороны страны.

Ранее Зеленский во время беседы с журналистами заявил, что страны приближаются к возможному завершению конфликта между Россией и Украиной.

