сегодня в 08:44

3 населенных пункта остались без света после атаки БПЛА в Волгоградской области

Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов на границе Волгограда произошли два крупных пожара в сухой растительности. Огонь был оперативно потушен противопожарными силами.

Он уточнил, что в Светлоярском районе из-за ЧП нет света в трех населенных пунктах. На линии электропередачи работают ремонтные бригады.

По его словам, предварительно, повреждений строений и пострадавших нет.

Ранее в Белгородской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозпостройке. Никто не пострадал.

