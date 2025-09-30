3 населенных пункта остались без света после атаки БПЛА в Волгоградской области
Силами ПВО Минобороны в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов на границе Волгограда произошли два крупных пожара в сухой растительности. Огонь был оперативно потушен противопожарными силами.
Он уточнил, что в Светлоярском районе из-за ЧП нет света в трех населенных пунктах. На линии электропередачи работают ремонтные бригады.
По его словам, предварительно, повреждений строений и пострадавших нет.
Ранее в Белгородской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозпостройке. Никто не пострадал.
