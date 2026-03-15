28-й по счету дрон ВСУ сбили на пути к Москве

Представители киевского режима утром 15 марта атакуют Москву с помощью дронов. Дежурные средства ПВО успешно отражают удары. На данный момент на подлете к городу ликвидирован 28-й по счету беспилотник, об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в MAX .

«Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

На момент публикации заметки никакой информации о разрушениях или пострадавших в результате падения обломков сбитых украинских дронов не поступало.

Ранее Собянин в течение часа сообщил сначала о ликвидации четырех вражеских дронов, затем 14, восьми и еще одного соответственно. В общей сложности на момент публикации заметки силами ПВО ликвидировано 28 беспилотников ВСУ на пути к Москве.

