27 военнослужащих Московской области посмертно награждены «Орденом Мужества»

сегодня в 14:07

Военнослужащие проходили службу в 234 гвардейском Черноморском ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмовом полку им. Александра Невского с первых дней проведения СВО проявили мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач.

«Память о подвигах наших земляков должна быть сохранена для воспитания у подрастающего поколения чувстсва патриотизма и гордости за нашу страну», — говорится в сообщении.