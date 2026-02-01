21 украинский беспилотник уничтожили над Россией ночью

сегодня в 08:12

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО

14 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, по одному — над Астраханской и Калужской областями.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ. Дрон атаковал движущуюся машину.

