21 украинский беспилотник уничтожили над Россией ночью
Минувшей ночью над четырьмя российским регионами сбили 21 дрон противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их ликвидировали дежурными средствами ПВО
14 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, по одному — над Астраханской и Калужской областями.
Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ. Дрон атаковал движущуюся машину.
