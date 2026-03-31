2 жителя Белгородской области ранены из-за удара ВСУ по пассажирскому автобусу

сегодня в 08:59

Украинские боевики ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Шебекине Белгородской области. Были ранены мужчина и женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Их увезли в больницу. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, большое количество осколочных ранений ног и туловища.

У второго пострадавшего задеты плечо и грудная клетка. Также у него минно-взрывная травма.

Врачи оказывают раненым помощь. Транспортное средство получило повреждения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.