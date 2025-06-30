15 украинских БПЛА уничтожили над Россией этой ночью
За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Россией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
10 БПЛА сбили над территорией Курской области. Еще пять уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования. Они атаковали объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также нефтеперерабатывающие предприятия.
Также стало известно, что накануне ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Село освободили бойцы подразделений группировки войск «Центр».