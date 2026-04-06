сегодня в 21:42

14 вражеских БПЛА уничтожили в небе над Россией за 6 часов

Российские силы ПВО за шесть часов — с 14:00 до 20:00 — уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа в небе над страной, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

7 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 6 — над Воронежской и один над Курской областями.

Прошедшей ночью украинские ударные беспилотники атаковали объекты морского перевалочного комплекса и гражданскую инфраструктуру в Новороссийске. В результате ударов ВСУ были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.

Ранее сухогруз типа «Волго-Балт» потерпел крушение в Азовском море вследствие удара украинского БПЛА. В результате вражеской атаки погибли 3 человека. Судно перевозило пшеницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.