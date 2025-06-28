13 украинских БПЛА было ликвидировано в небе над РФ за утро субботы

Дежурные средств ПВО в период с 06:45 до 10:30 уничтожили 13 украинских дронов над разными регионами РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

С 06:45 до 08:00 было уничтожено восемь дронов. Четыре БПЛА ликвидировали над Орловской областью, три — над Брянской областью. Еще один дрон был сбит в небе над Республикой Крым.

С 8:00 до 10:30 средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА. По два дрона сбили над территориями Брянской и Белгородской областей. Еще один беспилотник был ликвидирован над Курской областью.

В ночь на 28 июня средства ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами России. Дроны сбивали в том числе над Черным и Азовским морем.