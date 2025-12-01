12-летняя девочка ранена в грудь во время взрыва в Каспийске
Фото - © Telegram-канал "Baza"
12-летняя девочка получила легкое проникающее ранение в грудь во время взрыва в Каспийске в Республике Дагестан. Об этом сообщает Baza.
Девочку отвезли в местную больницу.
Утром 1 декабря в Каспийске произошел сильный взрыв. Были повреждены 15 автомобилей. В многоэтажном доме вылетели окна.
Затем глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике предотвратили атаку БПЛА ВСУ над Каспийском. На месте работают сотрудники оперслужб. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.
