12-летняя девочка ранена в грудь во время взрыва в Каспийске

12-летняя девочка получила легкое проникающее ранение в грудь во время взрыва в Каспийске в Республике Дагестан. Об этом сообщает Baza.

Девочку отвезли в местную больницу. Утром 1 декабря в Каспийске произошел сильный взрыв. Были повреждены 15 автомобилей. В многоэтажном доме вылетели окна. Затем глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике предотвратили атаку БПЛА ВСУ над Каспийском. На месте работают сотрудники оперслужб. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.