11 вражеских БПЛА уничтожили в небе над Россией за 2 часа

В небе над российскими регионами за два часа — с 18:00 до 20:00 — уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два БПЛА сбили над Крымом, еще девять — над акваторией Черного моря.

Тем временем ВС РФ смогли продвинуться на 3 км вглубь в Гуляйполе Запорожской области, малыми группами прорвав оборону ВСУ. Всего в городе находятся около 6 тыс. украинских солдат.

Ранее в прямом эфире программы «Итоги года» президент Владимир Путин рассказал, как обстоят дела в зоне СВО. По его словам, бойцы ВС РФ до конца года еще продемонстрируют новые успехи в зоне соприкосновения с представителями киевского режима.

