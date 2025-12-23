10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в блиндажи на сумском направлении

10 тысяч украинских военных сбежали с поля боя в блиндажи из-за наступления российской армии в Сумской области. Боевики перекинули резервы сразу на три направления и не справляются с бойцами ВС РФ, сообщает Mash .

Подразделения группировки войск «Север» ВС РФ продолжают продвигаться вглубь обороны противника. Они прошли вперед еще на 5,5 км. Солдаты ВСУ сильно вымотались, у них нет успехов ни на одном из участков фронта на этом направлении.

Украинские власти объявили эвакуацию мирных жителей вблизи Сум. ВСУ планируют переоборудовать села и деревни под оборонные точки. Их прежние стоянки находятся под атакой российских дронов. Операторы все чаще делятся кадрами с уничтоженной военной техникой противника.

За последние сутки российская армия продвинулась более чем на километр от Андреевки до лесопосадок южнее Врачино. Села расположены в 11 км друг от друга.

Так как украинское командование перекинуло свои резервы сразу на три направления (Купянск, Сумы и Покровск), солдаты ВСУ «не тянут» наступление.

Между тем ВС РФ нанесли массированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Взрывы были слышны в Конотопе Сумской области, Харькове и Кривом Роге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.