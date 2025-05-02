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10 безэкипажных катеров ВСУ и быстроходный катер Willard сбили в Черном море

В течение ночи и утра в пятницу дежурными огневыми средствами Черноморского флота на море уничтожены 10 безэкипажных катеров противника и один быстроходный катер Willard американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, были повреждены два безэкипажных катера ВСУ.

Еще с 09:00 до 10:00 дежурными средствами ПВО ликвидированы два украинских дрона самолетного типа над Крымом.

Всего 121 украинский беспилотник сбили над Россией за ночь.