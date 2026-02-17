Звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф арестован после нападения на двух мужчин

Известный американский актер, художник-постановщик и кинорежиссер Шайа Лабаф был арестован после нападения на двух мужчин, сообщает издание The Hollywood Reporter .

Инцидент произошел в воскресенье в одном из круглосуточных баров на Ройал-стрит в Новом Орлеане. По словам сотрудников, пьяный актер пришел в заведение с голым торсом и без денег. Затем он решил пройти за барную стойку и «побыть в роли бармена-знаменитости».

Персонал бара отказал звездному посетителю, однако в ответ Шайа Лабаф начал спрашивать: «Вы знаете, кто я такой?». Его выгнали на улице, где он спровоцировал драку с двумя мужчинами.

Позднее правоохранительные органы задержали актера. Как отметили в местном управлении полиции, звезде «Трансформеров» предъявили обвинение в нанесении побоев.

