Звезда нулевых Саша Project впала в кому после попытки суицида

Фото - © Кадрр из клипа Саша Project - Очень нужен ты

Популярная в двухтысячных певица Саша Project совершила попытку суицида в Москве. Она выжила, но находится в коме, сообщает SHOT .

38-летнюю артистку забрали в больницу из ее квартиры, которая находится на Севастопольском проспекте в столице. Когда врачи приехали, Саша Project находилась без сознания. У нее тяжелое состояние.

При этом представитель певицы сказала, что эти заявления не соответствуют действительности. С артисткой все в порядке, она жива.

До этого представители движения «Ветераны России» попросили у Генпрокуратуры и Следкома проверить Сашу Project на дискредитацию ВС РФ. Во время одного из прямых эфиров артистка агрессивно высказалась против спецоперации и российских военных.

Оксана Кабунина-Гинзбург — уроженка города Пенза. Она стала известной после выхода песен «Белое платье» и «Очень нужен ты» в нулевых. Однако затем резко исчезла со сцены.

Стало известно, что тогда Саша Project сделала неудачные пластические операции на подбородке, груди и носе. Из-за этого у певицы появились проблемы со зрением, памятью, слухом и речью. В последние месяцы до инцидента артистка снова начала выступать в Москве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье психбольной «сторожил» труп матери. Затем он убил себя.