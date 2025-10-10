Звезда «Клео» и «Няни» Ванда Пердельвиц погибла в ДТП с велосипедом

41-летняя немецкая актриса Ванда Пердельвиц каталась на велосипеде в день своей гибели. Звезда фильмов «Клео» и «Няня» врезалась во внезапно открывшуюся дверь автомобиля и получила смертельные травмы, сообщает VOICE .

Предварительно известно, что Пердельвиц попала в ДТП в Гамбурге 28 сентября, когда каталась на велосипеде. В какой-то момент ехавший перед ней автомобиль затормозил, чтобы высадить пассажира. Мужчина неожиданно открыл дверь транспортного средства, актриса не успела отреагировать и врезалась в нее, серьезно травмировавшись.

Актрису быстро госпитализировали. Медики диагностировали у нее травмы головы. В течение нескольких дней квалифицированные специалисты делали все, чтобы спасти знаменитую пациентку, однако оказались бессильны. Пердельвиц скончалась 9 октября 2025 года, у нее остался шестилетний сын.

«С огромной скорбью мы прощаемся с Вандой Пердельвиц. Она была выдающейся артисткой и человеком — искренней, страстной и преданной профессии. Наши соболезнования семье и друзьям», — рассказала менеджер звезды театра, кино и телевидения Ута Хансен.

Ванда Пердельвиц впервые снялась в кино в 16 лет. К 41-му году она успела исполнить роли в 42 фильмах и сериалах. Массовый зритель знает ее в том числе по работам в «Клео», «Акулах пера», «Тихом как мышь» и «Няне».

