Зверское нападение: юношу несколько раз ударили ножом в Подмосковье

Неизвестный напал на 19-летнего юношу с ножом в Подмосковье

На Трехсвятской улице в подмосковном поселке Голубое неизвестный напал на 19-летнего молодого человека, сообщает Telegram-канал «112» .

Злоумышленник подбежал к юноше со спины и нанес несколько ножевых ударов в живот и грудь, а затем убежал. Молодой человек сделал порядка 10 шагов, снял куртку и лег на тротуар.

Очевидцы нападения вызвали на место ЧП медиков и полицейских.

Само нападение заняло у агрессора несколько секунд.

Ранее в Коломне 47-летний мужчина не стал выполнять законные требования полицейских, которые проверяли сообщения о преступлении, и не предъявил им документы. Он ранил силовика ножом.