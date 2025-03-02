Зверское нападение: юношу несколько раз ударили ножом в Подмосковье
Неизвестный напал на 19-летнего юношу с ножом в Подмосковье
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На Трехсвятской улице в подмосковном поселке Голубое неизвестный напал на 19-летнего молодого человека, сообщает Telegram-канал «112».
Злоумышленник подбежал к юноше со спины и нанес несколько ножевых ударов в живот и грудь, а затем убежал. Молодой человек сделал порядка 10 шагов, снял куртку и лег на тротуар.
Очевидцы нападения вызвали на место ЧП медиков и полицейских.
Само нападение заняло у агрессора несколько секунд.
Ранее в Коломне 47-летний мужчина не стал выполнять законные требования полицейских, которые проверяли сообщения о преступлении, и не предъявил им документы. Он ранил силовика ножом.