Зверски избитый живодером кот в Подмосковье пошел на поправку

Кошка породы скоттиш-фолд пострадала от рук живодера в ночь на 27 октября 2024 года в деревне Голубое в Солнечногорске, животное спасли местные жители. Ветеринарам удалось выходить пострадавшего четвероногого друга, который уже начал самостоятельно питаться, пишет «МК Московская область» .

На опубликованных кадрах видно, что пострадавший от рук живодера кот носит защитный ветеринарный воротник. Автор ролика предлагает коту две миски с едой и водой, которые он с удовольствием принимает.

Кот постепенно восстанавливается после полученных травм. Он уже самостоятельно питается влажным кормом. Отек на местах повреждения также начал спадать.

Живодер, избивший кота, после задержания заявил, что издевался над животным из-за состояния опьянения. Теперь он якобы раскаивается в содеянном.

Ранее сообщалось, что момент избавления живодером от кота попал на видео. Мужчина положил покалеченное животное в пакет и вместе с сожительницей вынес на улицу, где выбросил на придомовой территории. В лифте он рассказал женщине, что не в первый раз убивает питомцев по причине, что они его «достали».