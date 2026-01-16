Звал замуж: интернет-знакомство обернулось для москвички потерей 8 млн рублей

Мошенник предлагал москвичке выйти замуж, а потом обманул на 8 млн рублей

Злоумышленник познакомился в Сети с москвичкой, он поклялся ей в любви и сказал, что готов приехать в столицу и сделать предложение, а потом убедил инвестировать в криптовалюту и выманил около 8 млн рублей, сообщает «Осторожно, новости» .

Мужчина при знакомстве представился 31-летним Романом Медведевым. Он сначала предложил дружить, а потом стал проявлять романтический интерес.

«Через месяц общения поклялся в любви до гроба. Даже сказал, что готов сделать предложение», — сказала пострадавшая.

Он прислал жительнице столицы поддельные документы, заверил, что работает в автосервисе, и пообещал свой скорый приезд в Москву. Но поездка постоянно откладывалась.

Через месяц знакомства мужчина сообщил, что якобы зарабатывает средства на смарт-контрактах с криптовалютой — сделках, автоматически исполняющихся при наступлении обговоренных условий. Он познакомил женщину с братом, который якобы был владельцем криптофермы и IT-фирмы. Жертву стали убеждать инвестировать, а именно перевести деньги в созданную злоумышленниками криптовалюту, чтобы иметь возможность зарабатывать с суммы проценты. «Влюбленному» это якобы было необходимо для скорого открытия автосалона в столице.

Через 1,5 месяца после знакомства москвичка согласилась вложиться в крипту. Всего она перевела мошенникам примерно 8 млн рублей. Когда деньги у жертвы закончились, то братья начали ссориться, а вину за это перекладывали на нее и давили женщине на чувства, чтобы она перевела еще 50 тыс. долларов, которые нужны для окончательного открытия автосалона.

Вскоре контракт, где были деньги, «заморозили», а москвичку стали убеждать открыть новый.

«Они до последнего прикидываются дураками и заявляют, что якобы я украла у них деньги, ведь они находятся на моем замороженном счете», — пожаловалась женщина.

По ее словам, судя по числу пользователей их валюты, жертвами обмана могли стать около 100 человек.

