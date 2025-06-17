Звал детей «песиками»: в Москве приговорили «епископа», совращавшего юношей

Лидер Русской кафолической церкви получил 15 лет колонии за педофилию в Москве

Суд в Москве приговорил главу Русской кафолической церкви Мануила Платова-Потемкина к 15 годам лишения свободы. «Священник» завлекал подростков в молельные дома, где подвергал их сексуальному насилию, сообщает сайт MK.Ru .

В отношении «епископа» возбуждали уголовное дело за распространение порнографических материалов и мужеложство. Силовики, проводившие обыски в домовом храме кафолической церкви на улице Солянка и в молельном доме во Внукове, нашли там кассеты с порно и атрибуты для сексуальных игр.

По данным издания, к Платову-Потемкину регулярно приводили юношей 15-17 лет. Среди жертв «священника» были те, кто ранее подвергались изнасилованию, воспитывались в детдоме или не могли найти свой путь в религии.

«Сам Платов-Потемкин декларировал, что отличие кафолической церкви от РПЦ состоит лишь в целительстве „вождением руками по телу“. На самом деле это означало прямое совращение малолетних», — говорится в статье.

Очевидцы утверждали, что в стенах Русской кафолической церкви регулярно проходили оргии, которые порой устраивали прямо во время молитв.

«Своих подопечных глава кафолической церкви называл „собачками“ и „песиками“», — добавляет издание.

Ранее Платов-Потемкин уже был судим за аналогичное преступление — в 2003 году его приговорили к 15 годам заключения. Сейчас Басманный суд Москвы вновь назначил «епископу» 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.