сегодня в 16:46

Зумеры-блогеры издевались над детьми и бездомным и снимали это на камеру

В Красноярске правоохранители задержали двух зумеров-блогеров, издевавшихся над прохожими как в торгово-развлекательном центре «Планета», так и рядом с ним. Издевательства молодые люди снимали на камеру и выкладывали в интернет, сообщает ngs24.ru .

На публикуемых в социальных сетях видео блогеры ставят подножки несовершеннолетним. Также они пристают к людям с ограниченными возможностями здоровья, просят бездомного совершать неподобающие поступки в кофейне и парикмахерской.

В полиции оба блогера-зумера извинились на камеру. В отношении 18-летних молодых людей составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), их ждет суд.

Молодым людям могут выписать штраф до тысячи рублей или арестовать на срок до 15 суток.

