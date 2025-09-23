Зуд до крови: малыш заразился контагиозным моллюском в московском бассейне

Маленький ребенок уже около года страдает от сильного зуда и кожных проблем. Двухлетний мальчик заразился контагиозным моллюском в частном бассейне Москвы под названием «Мама, я плыву», сообщает SHOT .

Малыш занимался с инструктором, когда мама заметила, что его тело покрылось странными прыщиками, которых становилось все больше и больше. Врачи сообщили, что ребенок заразился контагиозным моллюском — это вирусное и очень заразное заболевание кожи.

Медики назначили мальчику мази, но повреждения на коже продолжают увеличиться. Все это сопровождается сильным зудом, от которого ребенок не может избавиться уже восемь месяцев. Малыш расчесывает кожу до крови.

По словам дерматологов, весь курс лечения займет полтора года, восстановиться ребенок сможет примерно месяцев через 10. Но даже при этом он не сможет снова посещать бассейн.

