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Пьяный мужчина в платье принцессы пугал прохожих возле ТЦ в Якутске

Мужчина в голубом платье принцессы пугал прохожих возле торгового центре в Якутске. Сотрудники полиции задержали «Золушку», сообщает РЕН ТВ .

Пьяный 47-летний местный житель надел голубое платье и выбежал на улицу, где начал приставать к горожанам, нецензурно выражаться и демонстративно наносить макияж.

Правоохранительные органы задержали мужчину. В отношении «якутской Золушки» составили административные дела о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, суд оштрафовал мужчину на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее стало известно, что многодетный американец сбежал в Россию от ЛГБТ*-пропаганды и ушел на СВО.

*Международное движение признано в России экстремистским и запрещено.