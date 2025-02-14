Золотистый стафилококк мог вызвать массовое отравление мигрантов в столичном хостеле

Причиной массового отравления мигрантов в хостеле на юге Москвы мог стать золотистый стафилококк, сообщает Mash .

Об этом рассказал источник.

Кроме того, подрядчик (ООО «Енидем») поставлял еду еще в ряд организаций в Москве.

В пятницу из хостела выносят множество грязных матрасов, потому что клопы могут переносить бактерию. Судя по виду, скорее всего, матрасы давно не меняли.

Следователи начали проверку по факту отравления мигрантов.

Ранее 50 иностранных граждан, проживающих в хостеле, отравились готовой едой. Накануне они поели суп с курицей, а затем пожаловались на понос и рвоту. Владелица «Гостиницы РБК сервис» Ирина К. опровергла причастность хостела к отравлению 50 иностранцев.