Злоумышленники подожгли ж/д пост в Москве. Он полностью сгорел

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Пожар произошел на посту контактной сети ж/д станции в Москве из-за поджога

В Москве загорелся железнодорожный пост. Неизвестные подожгли его, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь на 23 августа. Злоумышленники подожгли состоящий из двух помещений пост секционирования электросети. Он расположен на перегоне Химки — Сходня Октябрьской железной дороги.

По предварительным данным, неизвестные выкрутили вентиляционные решетки и забросили внутрь коктейль Молотова через отверстия. Правоохранители нашли на месте происшествия бутылку с зажигательной жидкостью.

Тушить пост прибыло несколько пожарных расчетов. Однако он полностью сгорел.

Пост использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело.