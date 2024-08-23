Злоумышленники подожгли ж/д пост в Москве. Он полностью сгорел
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В Москве загорелся железнодорожный пост. Неизвестные подожгли его, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщает Baza.
Инцидент произошел в ночь на 23 августа. Злоумышленники подожгли состоящий из двух помещений пост секционирования электросети. Он расположен на перегоне Химки — Сходня Октябрьской железной дороги.
По предварительным данным, неизвестные выкрутили вентиляционные решетки и забросили внутрь коктейль Молотова через отверстия. Правоохранители нашли на месте происшествия бутылку с зажигательной жидкостью.
Тушить пост прибыло несколько пожарных расчетов. Однако он полностью сгорел.
Пост использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело.