Жуткое видео: 6-метровый кит погиб при столкновении с лодкой в США

В США у берегов Нью-Джерси шестиметровый кит столкнулся с лодкой, на которой были люди. В результате происшествия один человек упал в воду, а кит получил смертельные травмы и через некоторое время скончался, сообщает РЕН ТВ .

Момент столкновения лодки с пассажирами и морского обитателя попал на видео. На кадрах видно, что в результате удара лодку начало сильно раскачивать из стороны в сторону. Происшествие случилось в заливе Барнегат-Бей.

«О боже, они сейчас выпадут (из лодки — ред.). Человек за бортом!» — сказал автор видео за кадром.

Через несколько секунд раненый кит начал медленно отплывать от лодки в сторону. В Центре спасения морских млекопитающих заявили, что видели кита рядом с заливом, но позднее его нашли мертвым. В каком состоянии находится человек, упавший за борт от удара, не уточняется.