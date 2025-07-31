Жуткие кадры: аттракцион рухнул вместе с людьми, пострадали более 20 человек

В Саудовской Аравии по меньшей мере 23 человека пострадали из-за поломки аттракциона «360 градусов». Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

Происшествие случилось в парке «Грин Маунтин». Центральная опора аттракциона сломалась и упала, когда на устройстве находились люди. Во время ЧП один из посетителей вылетел из аттракциона.

Сейчас известно о минимум 23 пострадавших людях, которые получили травмы средней степени тяжести. Состояние троих из них оценивается как критическое.

Прочие подробности выясняются.

Ранее аттракцион с детьми обрушился во Владивостоке. В результате происшествия пострадал один ребенок.