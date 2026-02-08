Жуткая смерть: труп ребенка нашли подо льдом в реке Десне в Брянске
Фото - © СУ СК России по Брянской области
Труп девятилетнего мальчика нашли в реке Десне в Брянске. Он вместе с приятелем погибли 20 января во время катания на тюбингах, сообщает SHOT.
Инцидент случился в микрорайоне Московский. Пятеро детей катались на тюбингах и выезжали на лед.
Двое из них провалились и упали в холодную воду. В тот день на месте происшествия смогли обнаружить только смартфон одного из детей.
Ночью водолазы нашли труп первого исчезнувшего мальчика. Тело второго продолжают разыскивать.
