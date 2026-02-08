Жуткая смерть: труп ребенка нашли подо льдом в реке Десне в Брянске

Труп девятилетнего мальчика нашли в реке Десне в Брянске. Он вместе с приятелем погибли 20 января во время катания на тюбингах, сообщает SHOT .

Инцидент случился в микрорайоне Московский. Пятеро детей катались на тюбингах и выезжали на лед.

Двое из них провалились и упали в холодную воду. В тот день на месте происшествия смогли обнаружить только смартфон одного из детей.

Ночью водолазы нашли труп первого исчезнувшего мальчика. Тело второго продолжают разыскивать.

