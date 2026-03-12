Журналистка Морозова перестала выходить на связь после обысков в ее квартире
Фото - © Медиасток.рф
Утром правоохранители пришли в квартиру журналистки Юлии Морозовой в Москве. Там прошли обыски, рассказала «Осторожно, новости» адвокат Наталья Тихонова.
С момента обысков журналистка на связь не выходила.
Почему квартиру обыскали, неизвестно. До этого Морозова работала с разными СМИ, в том числе ТАСС.
