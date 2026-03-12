Журналистка Морозова перестала выходить на связь после обысков в ее квартире

сегодня в 10:28

Силовики пришли с обыском в квартиру журналистки Юлии Морозовой в Москве

Утром правоохранители пришли в квартиру журналистки Юлии Морозовой в Москве. Там прошли обыски, рассказала « Осторожно, новости » адвокат Наталья Тихонова.

С момента обысков журналистка на связь не выходила.

Почему квартиру обыскали, неизвестно. До этого Морозова работала с разными СМИ, в том числе ТАСС.

Ранее силовики Таиланда задержали 34-летнюю Анастасию Т. Она предоставляла незаконные косметологические процедуры блогерам и участникам «Дома-2».

