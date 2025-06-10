«Животное в Москве нашел»: боец СВО снял на видео зумера со спущенными штанами
Боец СВО обозвал животным зумера со спущенными штанами в магазине Москвы
В столице военный, приехавший из зоны СВО, встретил зумера со спущенными штанами в магазине и записал его на видео, сообщает Lenta.ru.
Встреча бойца с подростком произошла в одном из супермаркетов.
«Смотрите, какое животное в Москве нашел», — сказал мужчина, снимая на видео подростка, у которого были окрашены волосы, он одет в майку, из-под приспущенных штанов видны трусы.
В ответ подросток также предлагает снять на смартфон бойца и достает из кармана телефон.
Ранее в Новой Москве группа подростков стреляла в двоих 12-летних ребят, которых компания обижала за их внешний вид и образ жизни.