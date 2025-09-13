Живодеры хотели заживо похоронить кошку в Крыму

сегодня в 13:06

Живодеры планировали заживо похоронить кошку в Крыму. Ее обнаружили закопанной в земле и спасли прохожие, сообщает РЕН ТВ .

Местные жители во время прогулки по лесу услышали, как кто-то громко мяукает. Мужчина начал копаться в земле и обнаружил пакет.

В него неизвестный поместил кошку. Сколько времени животное было закопано, неизвестно.

По всей видимости, оно пролежало в земле долго. Питомец не мог разогнуться.

Прохожие назвали кошку Удачей — ее отправили лечиться в ветеринарную клинику.