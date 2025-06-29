Жительницу Петербурга избили и оторвали волосы за прогулку с корги без поводка

Жительницу Санкт-Петербурга по имени Никита (ударение на А - ред.) избили, поскольку она гуляла с собакой породы корги без поводка. У женщины травмирована голова, также ей вырвали волосы, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 28 июня. Девушка гуляла с собакой во дворе дома на Учительской улице. Затем к ней начала приставать женщина — она ругалась за то, что Никита не использует поводок. Корги, по ее словам, вел себя спокойно.

При этом агрессор говорила Никите, что в следующий раз «воткнет ее мордой в асфальт, а собаку ударит ногой по лицу». Конфликт перерос в физическую стычку.

Женщина начала избивать Никиту. По итогам конфликта у пострадавшей диагностированы травмы головы, большое количество вырванных волос и ушибы. С места происшествия она поехала в Елизаветинскую больницу.

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