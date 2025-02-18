Жительница Петербурга зажимала пальцы 15-летней дочери в раскаленной плойке

Врачи в Санкт-Петербурге зафиксировали ожоги кистей рук первой и второй степени у 15-летней девочки. Подросток рассказала, что живет вместе с матерью и маленькими братом и сестрой, а видимые повреждения — это последствия воспитания, сообщает «Фонтанка» .

Семья живет в 8-комнатной коммунальной квартире, где занимает два помещения. По словам девочки, мать угрожает запереть ее в психбольнице, а за невыученные уроки с братом может ударить ее головой об стену.

Последний инцидент заставил ребенка покинуть дом. Мать взяла раскаленную плойку и прижгла ей пальцы. В тот день у брата был день рождения, поэтому девочка не стала портить ему настроение — в полицию она пошла чуть позже. Она ушла к матери подруги. Там соврала, что обожгла руки кипятком.

Также подросток рассказала о других наказаниях в семье. Если дети не успевали выучить уроки до 11 вечера, мать лишала их ужина. При этом завтрак у них не предусмотрен вовсе. На той же неделе, когда девочке прижгли пальцы плойкой, она получила пять ударов по голове за невыученные с братом уроки.

Сейчас пострадавшая от собственной матери девочка находится в социальном учреждении. Делом занялись правоохранители, в том числе прокуратура Центрального района Петербурга.

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