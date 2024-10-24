Жителя Шебекина поймали с легендарной винтовкой спецназа США
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Жителя Шебекино задержали с поличным на попытке продать штурмовую винтовку FN SCAR-L, которая использовалась спецподразделениями армии США. Суд приговорил его к принудительным работам, сообщает SHOT.
Мужчина из Белгородской области незаконно покупал оружие для его последующей перепродажи. Один раз он захотел выручить деньги за популярную в видеоиграх винтовку и патроны к ней, однако был пойман сотрудниками регионального УФСБ.
В квартире у злоумышленника нашли FN SCAR-L и 63 патрона калибра 5,56 миллиметров.
На суде россиянина признали виновным по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке огнестрельного оружия. Злоумышленник сотрудничал со следствием.
Суд приговорил жителя белгородского Шебекина к принудительным работам.