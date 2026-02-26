Жителя Бразилии спас от нападения огромных собак взорвавшийся телефон

В городе Каскавел житель Бразилии спасся от нападения двух огромных собак благодаря взорвавшемуся телефону, сообщает «Подъем» .

На автомеханика, который шел на работу, набросились два крупных пса. Одна собака попыталась укусить его за ногу, но зубы попали на телефон в кармане — и в этот момент аккумулятор гаджета взорвался.

Взрыв прожег одежду мужчины и обжег ногу, но он отпугнул животных и дал пострадавшему шанс вырваться и вызвать полицию.

По словам автомеханика, смартфону было всего 20 дней, но гаджет спас ему жизнь. В суд мужчина подавать не стал: владельцы собак извинились и согласились оплатить лечение и ремонт телефона.

