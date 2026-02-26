Жителя Бразилии спас от нападения огромных собак взорвавшийся телефон
В городе Каскавел житель Бразилии спасся от нападения двух огромных собак благодаря взорвавшемуся телефону, сообщает «Подъем».
На автомеханика, который шел на работу, набросились два крупных пса. Одна собака попыталась укусить его за ногу, но зубы попали на телефон в кармане — и в этот момент аккумулятор гаджета взорвался.
Взрыв прожег одежду мужчины и обжег ногу, но он отпугнул животных и дал пострадавшему шанс вырваться и вызвать полицию.
По словам автомеханика, смартфону было всего 20 дней, но гаджет спас ему жизнь. В суд мужчина подавать не стал: владельцы собак извинились и согласились оплатить лечение и ремонт телефона.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.