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Жители ЖК «Рассказово» в Новой Москве остались без горячей воды и тепла

Жилой комплекс «Рассказово» в Новой Москве с вечера 26 декабря остался без горячей воды и отопления. Пока управляющая компания проблему не решила, сообщает « Москва с огоньком ».

Представители УК обещали возобновить подачу отопления к 05:30 пятницы. Однако пока осуществить это не удалось.

Информации о том, когда снова начнут подавать отопление в ЖК «Рассказово», нет.

Ранее в ЖК «Рассказово» уменьшались параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это произошло из-за подключения новых абонентов.