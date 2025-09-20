Жители Петропавловска-Камчатского ощутили 25 подземных толчков

На Камчатке зафиксировали 124 землетрясения за сутки

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил о 124 землетрясениях, зарегистрированных на полуострове за последние сутки.

25 толчков ощущались жителями Петропавловска-Камчатского. Эти события являются частью афтершокового процесса, последовавшего за мощным землетрясением магнитудой 7,8, произошедшим ранее в регионе.

По данным МЧС, подземные толчки силой до семи баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, в отдельных населенных пунктах интенсивность достигала шести баллов.

Министр по ЧС региона Сергей Лебедев подтвердил отсутствие разрушений и жертв. После основного толчка была объявлена угроза цунами для восточного побережья, однако максимальная высота волны, зафиксированная в устье реки Налычева, составила лишь 30 см.

