Жители Петербурга всего за неделю отдали мошенникам 82,6 млн рублей

С 28 июля по 3 августа жители Санкт-Петербурга, ставшие жертвами мошенников, в общей сложности потеряв 82,6 млн рублей. Наибольший ущерб в первый день недели понес житель Адмиралтейского района, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Июль

Предварительно известно, что мошенники, выдававшие себя за представителей комитета банковского надзора, смогли убедить жителя Адмиралтейского района передать им 5,7 млн рублей якобы для проверки.

В тот же день жительница Московского района лишилась 1,5 млн рублей после визита пожилой женщины с тележкой, выглядевшей примерно на 90 лет. Еще одной жертвой стал университетский профессор, потерявший 1,2 млн рублей. Всего за 28 июля мошенники похитили у петербуржцев 19,5 млн рублей.

29 июля жители Санкт-Петербурга отдали мошенникам 6,1 млн рублей, что меньше по сравнению с предыдущим днем. Однако уже 30 июля ситуация резко ухудшилась — горожане лишились 14,7 млн рублей.

Среди пострадавших оказалась жительница Адмиралтейского района пенсионного возраста, которая передала злоумышленникам наибольшую сумму — 5,8 млн рублей. Необычный эпизод зафиксирован во Фрунзенском районе, где женщина отдала мошенникам 600 тыс. рублей, спрятав деньги в упаковке из-под молочной продукции.

Потери продолжились и 31 июля, когда петербуржцы лишились 14,2 млн рублей и более 10 тыс. долларов США. В полицию обратился житель Выборгского района, который рассказал, что перевел аферистам 400 тыс. рублей после того, как ему сообщили о возможном уголовном преследовании его супруги.

Август

За первые два дня августа жертвы мошенничества потеряли крупные суммы денег. Только 1 августа горожане лишились 10,7 млн рублей в результате телефонных разговоров с аферистами.

Среди пострадавших оказалась жительница Красносельского района, которая дважды передавала деньги курьеру и в итоге потеряла 3,6 млн рублей. В Курортном районе мошенники применили необычную схему — они убедили женщину выбросить с балкона пакет с 450 тыс. рублей, который подобрала неизвестная пожилая гражданка. В Калининском районе в роли курьера выступил несовершеннолетний — 17-летний подросток забрал у жертвы 300 тыс. рублей.

Правоохранители отмечают, что в трети случаев для получения денег мошенники привлекают пожилых людей в возрасте 60-80 лет.

2 августа ситуация не улучшилась — аферисты похитили 9,1 млн рублей, а также валюту: 1,8 тыс. долларов и 200 евро. Примечательно, что среди обманутых оказался даже сотрудник Центрального территориального отдела надзора в сфере защиты прав потребителей, который лишился 9,2 тыс. рублей.

Особенно крупный ущерб был зафиксирован 3 августа — местные жители лишились 6,9 млн рублей и 860 евро. Среди пострадавших оказалась женщина, которую мошенники убедили продать автомобиль, в результате чего она потеряла 1,1 млн рублей.

В общей сложности за неделю горожане потеряли 82,6 млн рублей.