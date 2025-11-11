Жители Обнинска бьют тревогу из-за крокодила в редакции

По информации от местных жителей, крокодил обитает в подобии вольера, площадь которого едва достигает 4 квадратных метров. При этом, по их словам, там нет ни фильтров для очистки воды, ни ультрафиолетовых ламп, ни обогрева.

Животное практически лишено возможности двигаться. Люди ежедневно наблюдают эту картину и испытывают тревогу, поэтому для спасения аллигатора была направлена жалоба в Росприроднадзор.

Генеральный директор медиахолдинга Альберт Айрапетян заявил, что является владельцем экзотического питомца. По его словам, животное — это и талисман, и любимец. Медиаменеджер утверждает, что с крокодилом все в порядке: он находится в безопасности под замком и не представляет опасности для окружающих. Кроме того, он обещает в скором времени расширить его «жилищные условия».

«Кто-то любит кошечек, кто-то собачек, а я люблю крокодилов», — объяснил Айрапетян.

Новость о крокодиле разлетелась в Сети после того, как рептилию показала в Сети одна из журналисток. Она обращалась к необычному питомцу по кличке Глафира и разговаривала ласково. Позднее видео было удалено, но его успели скопировать и распространить.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.