Жители курского пограничья дали показания о зверствах ВСУ

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Жители приграничных районов Курской области дали показания, в которых рассказали о зверствах со стороны ВСУ, пишет ТАСС .

Куряне рассказали о намеренных обстрелах гражданских, автомобилей, на которых жители хотели уехать из мест боевых действий, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков.

По его словам, военные следователи задокументировали убийства, случаи терроризма и уничтожения имущества мирных жителей Курской области со стороны армии Украины.

Всего в деле о нападении вооруженных формирований Украины на Курскую область уже более 200 томов, отмечено в публикации.

ВСУ вторглись в курское приграничье 6 августа,захватив несколько населенных пунктов. Ряд сел отбиты российскими военными.